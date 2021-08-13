Ankara Korona Vaka Sayısı Ağızları Açık Bıraktı! Önlemler Yeniden Alınacak! Başka Çare Yok!
Uzun zamandır hayatımızı resmen ele geçirmiş olan korona vaka sayısındaki artış hala devam ediyor. Aşıların bir nebze de olsa ölümleri azaltması yine de istenilen tablonun verilmesini sağlamadı. Aşılara ve uyarılara rağmen düşüşe geçen vaka sayısı herkesi korkuttu.
Vaka sayılarının ve ölümlerin hala devam ediyor olması insanlar için önümüzdeki sene içinde büyük bir korku yaşattı. Vaka sayılarının artmasıyla yeniden kısıtlamaların geleceğini tahmin eden kişiler bir hayli panik oldu. İnsanların hem sosyal hem de iş alanlarının kapatılacağı tahminler doğru mu? Okullar açılacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.