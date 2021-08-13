- 13 Ağu 2021 - 08:53 G: 13 Ağu 2021 - 09:46

Ankara Korona Vaka Sayısı Ağızları Açık Bıraktı! Önlemler Yeniden Alınacak! Başka Çare Yok!

Uzun zamandır hayatımızı resmen ele geçirmiş olan korona vaka sayısındaki artış hala devam ediyor. Aşıların bir nebze de olsa ölümleri azaltması yine de istenilen tablonun verilmesini sağlamadı. Aşılara ve uyarılara rağmen düşüşe geçen vaka sayısı herkesi korkuttu.

Eğlendik, Bitti!

Vaka sayılarının ve ölümlerin hala devam ediyor olması insanlar için önümüzdeki sene içinde büyük bir korku yaşattı. Vaka sayılarının artmasıyla yeniden kısıtlamaların geleceğini tahmin eden kişiler bir hayli panik oldu. İnsanların hem sosyal hem de iş alanlarının kapatılacağı tahminler doğru mu? Okullar açılacak mı?

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13 Ağu 2021 - 08:53 Ankara- Yaşam

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