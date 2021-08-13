Ankara Korona Vaka Sayısı Ağızları Açık Bıraktı! Önlemler Yeniden Alınacak! Başka Çare Yok!

Vaka sayılarının ve ölümlerin hala devam ediyor olması insanlar için önümüzdeki sene içinde büyük bir korku yaşattı. Vaka sayılarının artmasıyla yeniden kısıtlamaların geleceğini tahmin eden kişiler bir hayli panik oldu. İnsanların hem sosyal hem de iş alanlarının kapatılacağı tahminler doğru mu? Okullar açılacak mı?

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