- 13 Ağu 2021 - 09:07 G: 13 Ağu 2021 - 09:10

Aytaç Şaşmaz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Aytaç Şaşmaz Hayranı Görünce Neden Bayıldı? Aytaç Şaşmaz Sevgilisi Var Mı, Sevgilisi Kim 2021?

Şimdilerde Baht Oyunu dizisinin Bora karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Öte yandan hayranlarından birinin kendisini görmesi sonucu bayılması ile magazin gündemlerine bomba gibi bir giriş yapan Aytaç Şaşmaz ile çok daha fazla bilgi haberimizde. İşte detaylar...

Şimdilerde Baht Oyunu dizisinin Bora karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Öte yandan hayranlarından birinin kendisini görmesi sonucu bayılması ile magazin gündemlerine bomba gibi bir giriş yapan Aytaç Şaşmaz, hakkında merak edilen tüm soruları cevapladı. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, nasıl ünlü oldu? Aytaç Şaşmaz hayranı görünce neden bayıldı? Aytaç Şaşmaz sevgilisi var mı, sevgilisi kim 2021? İşte, detaylar…




Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>

13 Ağu 2021 - 09:07 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Safiye Öyle Bir Ölüm Haberi Aldı ki; Resmen Yıkıldı! Ezgi Mola’nın O Kaybı Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! mask
Masumlar Apartmanı Safiye Öyle Bir Ölüm Haberi Aldı ki; Resmen Yıkıldı! Ezgi Mola’nın O Kaybı Herkesi Gözyaşlarına Boğdu!
Sinem Ünsal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sinem Ünsal Hangi Dizilerde Oynadı? Sinem Ünsal Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sinem Ünsal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sinem Ünsal Hangi Dizilerde Oynadı? Sinem Ünsal Kaç Yaşında, Nereli?
Eser Yenenler Öyle Bir Hastalandı ki; Hasta Yatağında Bir Tek Eşi Vardı! Görenler ‘’Ölüm Döşeğinde…’’ mask
Eser Yenenler Öyle Bir Hastalandı ki; Hasta Yatağında Bir Tek Eşi Vardı! Görenler ‘’Ölüm Döşeğinde…’’
MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat ne mezunu, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize Polat ana kadroya seçildi mi? mask
MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat ne mezunu, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize Polat ana kadroya seçildi mi?
Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek ne mezunu, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hamza Mercimek ana kadroya seçildi mi? mask
Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek ne mezunu, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hamza Mercimek ana kadroya seçildi mi?
Sabina Toziya Kimdir, Öldü Mü? Eşkiyada Hayriye Anne Neden Öldü? EDHO Hayriye Anne Kimdir? mask
Sabina Toziya Kimdir, Öldü Mü? Eşkiyada Hayriye Anne Neden Öldü? EDHO Hayriye Anne Kimdir?
Ece Üner İle Susma Programı Ne Zaman Başlıyor! Ece Üner İle Susma Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanacak! Ece Üner Kimdir? mask
Ece Üner İle Susma Programı Ne Zaman Başlıyor! Ece Üner İle Susma Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanacak! Ece Üner Kimdir?
Irmak Arıcı Kimdir Nasıl Ünlü Oldu? Irmak Arıcı Nereli, Kaç Yaşındadır? Irmak Arıcı Evli Mi, Sevgilisi Kim? mask
Irmak Arıcı Kimdir Nasıl Ünlü Oldu? Irmak Arıcı Nereli, Kaç Yaşındadır? Irmak Arıcı Evli Mi, Sevgilisi Kim?
Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Nilperi Şahinkaya Nereli, Kaç Yaşındadır? Nilperi Şahinkaya Evli Mi, Sevgilisi Kim? mask
Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Nilperi Şahinkaya Nereli, Kaç Yaşındadır? Nilperi Şahinkaya Evli Mi, Sevgilisi Kim?
Aybüke Pusat Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Aybüke Pusat Nereli, Kaç Yaşındadır? Aybüke Pusat Evli Mi, Sevgilisi Kim? mask
Aybüke Pusat Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Aybüke Pusat Nereli, Kaç Yaşındadır? Aybüke Pusat Evli Mi, Sevgilisi Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sinem Ünsal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sinem Ünsal Hangi Dizilerde Oynadı? Sinem Ünsal Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sinem Ünsal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sinem Ünsal Hangi Dizilerde Oynadı? Sinem Ünsal Kaç Yaşında, Nereli?
Eser Yenenler Öyle Bir Hastalandı ki; Hasta Yatağında Bir Tek Eşi Vardı! Görenler ‘’Ölüm Döşeğinde…’’ mask
Eser Yenenler Öyle Bir Hastalandı ki; Hasta Yatağında Bir Tek Eşi Vardı! Görenler ‘’Ölüm Döşeğinde…’’
MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat ne mezunu, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize Polat ana kadroya seçildi mi? mask
MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat ne mezunu, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize Polat ana kadroya seçildi mi?
Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek ne mezunu, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hamza Mercimek ana kadroya seçildi mi? mask
Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek ne mezunu, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hamza Mercimek ana kadroya seçildi mi?
Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonun da Bir Askerimiz Şehit Oldu! mask
Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonun da Bir Askerimiz Şehit Oldu!
MasterChef Patlıcan Kebabı Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir? Patlıcan Arası Köfte Nasıl Yapılır Salçalı Su Konur Mu? Patlıcan Kebabında Patlıcan Kızartılır Mı? mask
MasterChef Patlıcan Kebabı Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir? Patlıcan Arası Köfte Nasıl Yapılır Salçalı Su Konur Mu? Patlıcan Kebabında Patlıcan Kızartılır Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status