Şimdilerde Baht Oyunu dizisinin Bora karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Öte yandan hayranlarından birinin kendisini görmesi sonucu bayılması ile magazin gündemlerine bomba gibi bir giriş yapan Aytaç Şaşmaz, hakkında merak edilen tüm soruları cevapladı. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, nasıl ünlü oldu? Aytaç Şaşmaz hayranı görünce neden bayıldı? Aytaç Şaşmaz sevgilisi var mı, sevgilisi kim 2021? İşte, detaylar…







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