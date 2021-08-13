Aytaç Şaşmaz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Aytaç Şaşmaz Hayranı Görünce Neden Bayıldı? Aytaç Şaşmaz Sevgilisi Var Mı, Sevgilisi Kim 2021?
Şimdilerde Baht Oyunu dizisinin Bora karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Öte yandan hayranlarından birinin kendisini görmesi sonucu bayılması ile magazin gündemlerine bomba gibi bir giriş yapan Aytaç Şaşmaz ile çok daha fazla bilgi haberimizde. İşte detaylar...
Şimdilerde Baht Oyunu dizisinin Bora karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Öte yandan hayranlarından birinin kendisini görmesi sonucu bayılması ile magazin gündemlerine bomba gibi bir giriş yapan Aytaç Şaşmaz, hakkında merak edilen tüm soruları cevapladı. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, nasıl ünlü oldu? Aytaç Şaşmaz hayranı görünce neden bayıldı? Aytaç Şaşmaz sevgilisi var mı, sevgilisi kim 2021? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 09:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.