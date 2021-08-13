Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü simalarından ve sevilen karakterinden biri olan Çakırbeylilerin annesi Hayriye Anne karakterine hayat veren Sabina Toziya geçirdiği rahatsızlık nedeniyle diziden geçtiğimiz sezon ayrılmıştı. Sabina Toziya’nın sağlık durumu ile ilgili yaşanan son gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını resmen yasa boğdu! Peki, Sabina Toziya kimdir, öldü Mü? Eşkiyada Hayriye anne neden öldü? EDHO Hayriye anne kimdir? İşte, detaylar…







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