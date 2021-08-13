- 13 Ağu 2021 - 09:22 G: 13 Ağu 2021 - 09:47

Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek ne mezunu, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hamza Mercimek ana kadroya seçildi mi?

asterChef Türkiye 2021 yarışmasının eleme serisinin final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam ikinci ekibin ikinci kazananı olarak önlüğünü alan Hamza Mercimek ise, yarışmanın şimdiden en iddialı isimleri arasındaki yerini alıyor. Sizde Mercimek hakkında detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız işte tüm detaylar...

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının eleme serisinin final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam ikinci ekibin ikinci kazananı olarak önlüğünü alan Hamza Mercimek ise, yarışmanın şimdiden en iddialı isimleri arasındaki yerini alıyor. Peki, MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…




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13 Ağu 2021 - 09:22 - Magazin

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