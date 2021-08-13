MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat ne mezunu, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize Polat ana kadroya seçildi mi?
MasterChef Türkiye 2021 yarışması eleme turlarının final serisi ile TV8 ekranlarından seyircisi karşısına çıkmaya devam ediyor. Şu sıralar eleme serisinin final turunun ikinci ekibinin yarışı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kıran kırana bir mücadele veriliyor. Sizde yarışmanın önemli isimlerinden olan Azize Polat hakkında ki detaylı bilgileri merak ediyorsanız haydi haberimize...
MasterChef Türkiye 2021 yarışması eleme turlarının final serisi ile TV8 ekranlarından seyircisi karşısına çıkmaya devam ediyor. Şu sıralar eleme serisinin final turunun ikinci ekibinin yarışı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kıran kırana bir mücadele veriliyor. Geçtiğimiz akşam patlıcan kebabı ile yarışmacıları zorlu bir teste tabi tutan jüri üyelerinin seçtiği yarışmacılar arasında Azize Polat da yer alıyor. Birinci turu başarı ile geçen Azize Polat, şimdiden MasterChef Türkiye 2021 yarışının ikinci ekibinin en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 09:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.