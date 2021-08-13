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13 Ağu 2021 - 09:27

Eser Yenenler Öyle Bir Hastalandı ki; Hasta Yatağında Bir Tek Eşi Vardı! Görenler ‘’Ölüm Döşeğinde…’’

Türkiye’nin en çok sevilen çiftlerinden biri olan Eser Yenenler ve Berfu Yenenlerden kötü haber geldi. Çifte nazar değdi. Eser Yenenler öyle bir hastalandı ki hasta yatağında bile eşi Berfu Yenenler onu yalnız bırakmadı. Eser Yenenler’in halini görenler ‘’Ölüm döşeğinde bile yanında sen olacaksın güzel eş’’ dedi. İşte o haberin detayları…