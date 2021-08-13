Sinem Ünsal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sinem Ünsal Hangi Dizilerde Oynadı? Sinem Ünsal Kaç Yaşında, Nereli?
Geçtiğimiz sezon Taner Ölmez ile paylaştığı başrolde iyi bir performans sergileyen Sinem Ünsal, şimdilerde yeni sezon hazırlıkları için kollarını sıvadı. Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Nazlı karakterinin ardından ününe ün katan Sinem Ünsal ile çok daha fazla bilgi haberimizde. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Taner Ölmez ile paylaştığı başrolde iyi bir performans sergileyen Sinem Ünsal, şimdilerde yeni sezon hazırlıkları için kollarını sıvadı. Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Nazlı karakterinin ardından ününe ün katan Sinem Ünsal, aslıda bugüne kadar pek çok dizide de rol aldı. Peki, Sinem Ünsal nasıl kimdir, ünlü oldu? Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı? Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 09:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.