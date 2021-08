Afra Saraçoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Afra Saraçoğlu Sevgilisi Kim? Afra Saraçoğlu Kaç Yaşında, Nereli?

Son zamanların öne çıkan oyuncularından bir tanesi olan Afra Saraçoğlu, sevgilisi ve ailesi ile Ege sahillerinde tatilin tadına varırken gelen görüntüleriyle magazin gündeminde adından bir hayli söz ettiren isimlerden bir tanesi oldu. Güzel oyuncunun magazin gündeminde bu kadar çok yer almasından sonra Afra Saraçoğlu kimdir, nasıl ünlü oldu en merak edilen konuların başlarında yer almaya başladı. Sizler için Afra Saraçoğlu kimdir, nasıl ünlü oldu, sevgilisi kimdir gibi merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte, Afra Saraçoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Güzelliği ve başarılı oyunculuk kariyeri ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Afra Saraçoğlu kimdir sorusu yanıtlarını bulmaya başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Öğretmenler dizisi ile öne çıkmayı başaran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu nasıl ünlü oldu merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Sanat camiasının en önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Afra Saraçoğlu filmleri ve dizilerinde oluşturduğu sükse ve başarısı ile kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Her anı ile dikkatleri çekmeyi başaran güzel oyuncu 2 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası küçük yaşlarındayken ayrılan güzel oyuncu velayetinin annesine verilmesiyle yaşamını annesi Lütfiye Saraçoğlu ile beraber geçirdi. Yaşam mücadelelerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için annesi ile her an biri birilerine destek oldular. 13 yaşındayken çalışma hayatına ilk adımları atan güzel oyuncu, geçtiğimiz zamanlarda verdiği bir röportaj sırasında annesinin yaşadıkları maddi sıkıntıları kendisine hiç belli etmemek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatmıştı. Gayrimenkul işleri ile ilgilenen annesi ile bir süre Akçay’da yaşamlarına devam ettiler ve ardından da Antalya’ya taşındılar. Anadolu Üniversitesi’nde eğitim hayatını tamamlamak için Eskişehir’e yerleşen güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın kızı Çiçek’e can verdiği İkinci Şans filmi ile ilk defa sanat dünyasına adımlarını atmıştır.

Hayatı ve kariyeri için ilk adım olan film için Özcan Deniz’in yaptığı oyuncu seçimlerine annesi başvurusunu yapmıştı ve deneme çekimlerine Eskişehir’den gelen güzel oyuncuyu annesi de yalnız bırakmamıştı. 2016 yılında yönetmen koltuğunda Özcan Deniz’in yer aldığı, başrollerde Özcan Deniz ile beraber Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı ‘İkinci Şans’ filmi ile sanat camiasının ışıltılı dünyasına ilk adımlarını atmayı başardı.

Afra Saraçoğlu yeşilçam dizisindeki başarılı rolünü Yeşilçam dizisi fragmanında izleyebilirsiniz.

Afra Saraçoğlu Sevgilisi Kim?

Başarılı kariyer hayatı ile dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu sevgilisi kim, nerede yaşıyor gibi özel hayatı ile de en merak edilen isimlerden bir tanesi oluyor. Afra Saraçoğlu şu an Mert Saraçoğlu ile birlikteliklerine devam ediyor. 2018 yılında beraber yer aldıkları ‘İki Oyun’ film setinde tanışan ikili doludizgin aşk hayatlarına film setinde yelken açtılar. Aşk 101 dizisinde Sinan karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu ile 1,5 yıldır beraberlikleri devam ediyor. Tüm hayranları tarafında biri birilerine çok yakıştırılan ikili ne zaman evlenecekler sorusu herkes tarafından en merak edilen soruların başında yerini alıyor.

Afra Saraçoğlu Kaç Yaşında, Nereli?

Geçtiğimiz haftalarda ailesi ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile tatildeki mutluluk pozları öne çıkan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli soruları en merak edilenler arasında yerini alıyor. Şu an 23 yaşındaki güzel oyuncu 2 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi ile beraber yaşamına devam eden genç oyuncu bir süre Akçay’da yaşamına devam etmiş, ardından da annesi ile Antalya’ya taşınarak kariyer hayatı için odaklanmıştır. Eğitim hayatını Eskişehir’de sürdüren güzel oyuncu şimdilerde hem başarılı kariyeri hem de aşk hayatı ile gündemde yerini almaya devam ediyor.