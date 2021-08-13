Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Survivor’un Türkiye’ye tanıttığı bir diğer isimde Sabriye Şengül’dü. Atletik ve güçlü yapısıyla yarışmada güzel bir performans sergileyen Sabriye Şengül oldukça konuşulmuştu. Esprili ve sempatik tavrıyla pek çok kişinin gönlünü fetheden Sabriye Şengül’ün oldukça geniş bir kitlesi vardı. Survivor 2017’ye veda ettikten sonra gündemde pek görünmeyen ve sessiz sedasız bir hayat yaşayan Sabriye Şengül uzun bir aradan sonra gündeme bomba gibi düştü. Sabriye Şengül’ün ağızları açık bırakan o değişimi herkesi şoka uğrattı…

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