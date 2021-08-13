Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü!
2017 2018 yılları arasında Survivor yarışmacısı olan Sabriye Şengül’ün değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Sabriye Şengül’ün uğradığı o büyük değişim sonrası eski yarışmacıyı annesi bile tanıyamıyor. İşte gündemde bomba etkisi yaratan o değişim…
Survivor’un Türkiye’ye tanıttığı bir diğer isimde Sabriye Şengül’dü. Atletik ve güçlü yapısıyla yarışmada güzel bir performans sergileyen Sabriye Şengül oldukça konuşulmuştu. Esprili ve sempatik tavrıyla pek çok kişinin gönlünü fetheden Sabriye Şengül’ün oldukça geniş bir kitlesi vardı. Survivor 2017’ye veda ettikten sonra gündemde pek görünmeyen ve sessiz sedasız bir hayat yaşayan Sabriye Şengül uzun bir aradan sonra gündeme bomba gibi düştü. Sabriye Şengül’ün ağızları açık bırakan o değişimi herkesi şoka uğrattı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.