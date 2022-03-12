- 12 Mar 2022 - 00:34 G: 12 Mar 2022 - 00:44

Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Adem Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?

2017 2018 yılları arasında Survivor yarışmacısı olan Sabriye Şengül’ün değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Sabriye Şengül’ün uğradığı o büyük değişim sonrası eski yarışmacıyı annesi bile tanıyamıyor. İşte gündemde bomba etkisi yaratan o değişim…

Bildiğimiz Sabriye Gitti Yerine Bambaşka Bir Sabriye Geldi!

Survivor’un Türkiye’ye tanıttığı bir diğer isimde Sabriye Şengül’dü. Atletik ve güçlü yapısıyla yarışmada güzel bir performans sergileyen Sabriye Şengül oldukça konuşulmuştu. Esprili ve sempatik tavrıyla pek çok kişinin gönlünü fetheden Sabriye Şengül’ün oldukça geniş bir kitlesi vardı.

Survivor 2017’ye veda ettikten sonra gündemde pek görünmeyen ve sessiz sedasız bir hayat yaşayan Sabriye Şengül uzun bir aradan sonra gündeme bomba gibi düştü. Sabriye Şengül’ün ağızları açık bırakan o değişimi herkesi şoka uğrattı…

Bildiğimiz Sabriye Gitti Yerine Bambaşka Bir Sabriye Geldi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>

12 Mar 2022 - 00:34 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!” mask
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!”
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Karıştı! Barış'ın Şok Çıkışı Kıyameti Koparttı; Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Ağızlar Yarım Metre Açık… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Karıştı! Barış'ın Şok Çıkışı Kıyameti Koparttı; Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Ağızlar Yarım Metre Açık…
Survivor Sercan’ın Kazandığı Para Tir Tir Titretti! Kazancı Duyanların Dudağı Uçukladı! İki Hafta Daha Kalırsa Yat Alacak! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Survivor Sercan’ın Kazandığı Para Tir Tir Titretti! Kazancı Duyanların Dudağı Uçukladı! İki Hafta Daha Kalırsa Yat Alacak! Sosyal Medya Sallanıyor…
Survivor Adem’in Yarışmada Kaçıncı Olacağı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor... Bu Kadar Emeğe Yazık! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlayacak! mask
Survivor Adem’in Yarışmada Kaçıncı Olacağı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor... Bu Kadar Emeğe Yazık! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Survivor’da Dokunulmazlık Oyununun Bugün Kazanan Takımı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Bile… Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi? mask
Survivor’da Dokunulmazlık Oyununun Bugün Kazanan Takımı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Bile… Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Yarışmasına Geri Geliyor! İlk Kez Açıkladı; 5 Metre Ötesinden Geçmeyeceği Düşünülüyordu! Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Yarışmasına Geri Geliyor! İlk Kez Açıkladı; 5 Metre Ötesinden Geçmeyeceği Düşünülüyordu! Neler Oluyor?
Survivor Yarışması Dalga Konusu Oldu! Rakibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Acun Ilıcalı Sinirden Titreyebilir! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışması Dalga Konusu Oldu! Rakibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Acun Ilıcalı Sinirden Titreyebilir! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında Mert Öcal’ın İpi Kesildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devrede! “Çocuğumuz Olacak; Evleneceğiz!” Ağızlar Yarım Metre… mask
Survivor Yarışmasında Mert Öcal’ın İpi Kesildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devrede! “Çocuğumuz Olacak; Evleneceğiz!” Ağızlar Yarım Metre…
Survivor’da En Çok SMS Alanlar Belli Oldu! Birinci Sırada Öyle Bir İsim Var Ki, Akıllar Yerinden Çıkıyor! Birleşme Partisine Kadar… mask
Survivor’da En Çok SMS Alanlar Belli Oldu! Birinci Sırada Öyle Bir İsim Var Ki, Akıllar Yerinden Çıkıyor! Birleşme Partisine Kadar…
Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Nagehan'ın Cebinde, Kameralara Yansıdı! Yakalanınca Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü… mask
Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Nagehan'ın Cebinde, Kameralara Yansıdı! Yakalanınca Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!” mask
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!”
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı? mask
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Mart 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Mart 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara elektrik kesintisi! 12 Mart 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? mask
Ankara elektrik kesintisi! 12 Mart 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
Ankara'da Ekmek Fiyatı ne kadar? Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? İşte 2022 Yeni Ekmek Fiyatları! mask
Ankara'da Ekmek Fiyatı ne kadar? Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? İşte 2022 Yeni Ekmek Fiyatları!
Başkent Oda Orkestrası Konser Sezonu Son Sürat Devam Ediyor! Başkent Oda Orkestrası ve Cihat Aşkın Konseri Ne Zaman? mask
Başkent Oda Orkestrası Konser Sezonu Son Sürat Devam Ediyor! Başkent Oda Orkestrası ve Cihat Aşkın Konseri Ne Zaman?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status