Şeyma Subaşı Stres Atmak İçin Ne Yaptığını Açıkladı! İşte Şeyma Subaşı’nın O Çok Konuşulacak Yöntemi…

Şimdilerde Bodrum’da tatilde olan Şeyma Subaşı en son kusursuz fiziğinin sırlarını açıklamış ve o fiziğe sahip olabilmek için nasıl kan ter döktüğünü takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi de rahatlama ve stres atma amaçlı ne yaptığını açıkladı. Şeyma Subaşı’nın stres atmak için kullandığı yöntem ve taşlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tam puan alırken Subaşı kullandığı taşların anlamlarını da paylaşmaktan geri kalmadı. İşte Şeyma Subaşı’nın o çok ilgi çeken stres atma yöntemi…

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