Şeyma Subaşı Stres Atmak İçin Ne Yaptığını Açıkladı! İşte Şeyma Subaşı’nın O Çok Konuşulacak Yöntemi…
Olayların kadını Şeyma Subaşı şimdi de stres atma yöntemini açıkladı. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın yöntemi tüm takipçilerinden geçerli not aldı. İşte o çok konuşulacak Şeyma Subaşı stres atma yöntemi…
Şimdilerde Bodrum’da tatilde olan Şeyma Subaşı en son kusursuz fiziğinin sırlarını açıklamış ve o fiziğe sahip olabilmek için nasıl kan ter döktüğünü takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi de rahatlama ve stres atma amaçlı ne yaptığını açıkladı. Şeyma Subaşı’nın stres atmak için kullandığı yöntem ve taşlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tam puan alırken Subaşı kullandığı taşların anlamlarını da paylaşmaktan geri kalmadı. İşte Şeyma Subaşı’nın o çok ilgi çeken stres atma yöntemi…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.