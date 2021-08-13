Masterchef Hasan Kimdir? Hasan Biltekin Ne Mezunu, Kaç Yaşında, Nereli? Masterchef Hasan Ana Kadroya Seçildi Mi?

Survivor 2021 final yapmasının ardından yayın hayatına başlayan Masterchef Türkiye 2021 her bölümü ile program takipçilerini şaşkına çevirmeye devam ediyor. Masterchef ana kadroya katılım elemeleri devam ederken ana kadroda yer alacak 10. İsim belli oldu. Ekranlara gelen son bölümde Masterchef 10. Yarışmacısı yaptığı başarılı tabaklar ile Hasan oldu. Ana kadroya katıldığı netleşmesinin ardından tüm program severler tarafından Masterchef Hasan kimdir, Hasan Biltekin ne mezunu, kaç yaşında gibi birçok soru en merak edilenler arasında yer aldı. Sizler için Masterchef Hasan Biltekin hakkında merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte, Masterchef Hasan Biltekin hakkında merak edilenler…

Masterchef Hasan Kimdir?

Masterchef Hasan kimdir sorusu yanıt bulmaya başladı. Son bölümün ekranlara gelmesinin ardından Masterchef 10. Ana kadroya katılan yarışmacı Hasan oldu. İlk şeflerin verdiği tabağı en iyi şekilde yapıp altılı elemeye kalan, ardından da yaratıcılık oyununda en iyi tabağı yapan kişi olarak ana kadroda yer almayı başardı. Gösterdiği başarılı tabakların ardından Masterchef Hasan kimdir sorusu en çok araştırılanlar arasında yer almaya başladı. Instagram hesabından, yaşına ve nereli olduğuna kadar merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

12 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelen Masterchef yeni bölümünde Hasan’ın tabağı en iyisi seçilerek ana kadronun 10. İsmi oldu. Tüm program severler tarafından ana kadroda yer alan Masterchef Hasan kimdir sorusu gündemde yer alan konulardan bir tanesi oldu.

Hasan Biltekin Ne Mezunu, Kaç Yaşında, Nereli?

Masterchef Hasan kimdir merak edilirken bir yandan da Masterchef Hasan Biltekin ne mezunu, kaç yaşında, nereli gibi sorular ön plana çıkmaya başladı. 27 yaşındaki genç yarışmacı aslen Nevşehirlidir. 184 boyunda ve 78 kg olan başarılı yarışmacı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.

Masterchef Hasan Biltekin, küçük yaşlardan beri yemeğe karı olan ilgisinden dolayı lise yıllarında yemek sektörüne girmiş, gösterdiği başarılardan dolayı Nevşehir Belediyespor mutfak şefliğinde görevine devam etmiştir. Masterchef Hasan Biltekin, yemeğe olan tutkusu ve gösterdiği başarılardan dolayı bu güne kadar birçok yemek yarışmasına katılmıştır. Madalyaları ile kupaları bulunan Hasan Biltekin, Masterchef programında da farklı etkiler bırakacak gibi duruyor.

Masterchef programına iki kere başvuru yaparak katılım sağlayan Hasan geçen sene de 3 evet oyu alsa bile annesinin yaşadığı rahatsızlıktan ötürü ana kadroya seçilme elemelerine katılamamıştır. Annesinin yanına gitmek için yarışmaya ara vermiş, fakat yarım bıraktığı hayallerini tamamlamak için geri dönmüştür. Bu yıl da ilk elemelerde üç evet alarak bir üst tura geçen başarılı yarışmacı, ana kadroda da yerini almayı başarmıştır.

Masterchef Hasan Ana Kadroya Seçildi Mi?

Masterchef Hasan kimdir sorularının ardından başarılı tabakları ile dikkatleri çekmeyi başaran Masterchef Hasan ana kadroya seçildi mi gibi soruları ile ön plana çıkmayı başarmıştır. 12 Ağustos 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayına giren Masterchef programında ilk eleme sırasında ilk altı kişi arasına girmiştir. İlk altıya giren isimlerden bir tanesi olan Hasan, yaratıcılık kısmında en iyiye kalan son iki tabaktan bir tanesi olmuştur.

Son ikiye kalan Hasan ve Samet arasında değerlendirmelerde bulunan jüri ana kadroya katılan 10. Yarışmacının kim olduğunu açıkladı. Masterchef Hasan ana kadroya seçildi mi soruları merak edilirken 12 Ağustos tarihinde ekranlara gelen bölümde hem şeflerin verdiği tabağı hem de yaratıcılık tabağını en iyi yapan kişi olarak ana kadroya yer alan isim oldu.