- 13 Ağu 2021 - 13:14 G: 13 Ağu 2021 - 13:15

Gülben Ergen’in Trafiği Yoğun! Gülben Ergen Yoğun İstek Üzerine Üçüncü Kez Konser Verecek

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme Alaçatı Şerefe sahnesinde ikinci konserini veren Gülben Ergen yakın dostu İbrahim Tatlıses’in ricası üzerine İzmir’e geçmiş orda birlikte nikah şahitliği yapmışlardı. 

Dostlarını kırmayan ve özel günlerinde de yanında olan Gülben Ergen, ağustos ayında da yoğun iş trafiği ile karşımızda olacak. Ergen, öncesinde Kütahya'da bir halk konseri verecek ardından İstanbul'da anlaşmasını yaptığı bir markanın reklam filmi çekimlerini yapacak. Ergen, üç gün sürecek reklam çekimlerinden sonra 28 Ağustos İzmir’de bir düğün ‘de, 29 Ağustos Alaçatı Şerefe ‘de ve 7 Eylül Manisa Turgutlu'da halk konserlerinde sevenleri ile buluşacak.

13 Ağu 2021 - 13:14 - Magazin

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