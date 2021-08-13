Bitcoin'de Kar Oranı Giderek Büyüyor! Bunun Anlamı Nedir? Bitcoin Madenciliğinde Neler Oluyor?

Kar Oranı Yüzde 16’ya Dayandı!

Hafta içerisinde çeşitli kripto para birimleri yatırımcılarına ortalama olarak yüzde 5-10 arası kar sağladı. Bitcoin’in mevcut zincir yapısına bakıldığında alınan verilere göre, 29.700 dolar ve 45.400 dolar aralığında yatırımcılarını yeniden kara geçirdiğini gösteriyor. Bu da dolaşan arzın %16’sının kârlı hale geldiğinin belirtisi.

Fiyatın bu kadar hacimlenmesinin ve satış baskısının ortadan kalmasının diğer nedenlerinden biride Bitcoin hashrate oranı olabilir. Bitcoin hashrate oranı, Temmuz ayından bu yana Çin yasağı haberinin öncesi değerlere doğru ilerlediğini gösteriyor. Çin hükümetinin kısıtlamalarından sonra, hashrate oranı 180 milyon TH/s’den 86 milyon TH/s’ye düşerek madencilik kapasitelerini büyük ölçüde düşürmüştü ve kapasitenin düşmesiyle birlikte madencilik zorluğu azaldı. Azalan zorluk ve madencilik hacimleri, piyasadaki satış baskısının azalmasının bir nedeni olabilir.

Diğer bir göstergemiz olan Exchange Outflow göstergesi, büyük ve küçük yatırımcıların mevcut tutumlarını bize söyleyen en güvenilir göstergelerinden biri olmuştur. Şuandaki verilere göre borsalar bir ayda 50 ila 100 bin BTC kaybediyor. Bitcoin’in 60.000 dolardan 30.000 dolara düştüğü Mayıs ayındaki satışlardan bu yana borsada olan pozisyonlar negatif olarak sürekli etkilendi.

Sonuç

Bitcoin arka arkaya üç haftayı geçen süreçtir sürekli yükseliyor . Fiyat grafiğindeki güçlü teknik verilere ek olarak, işin teknik kısmına bakıldığında ilerleyen zamanlarda düşüş olacağını veya yükselişin devam edeceğini tam olarak göremeyiz. Şu anda BTC, son dört günde önemli bir hareket olmadan 46.000 dolar seviyelerinden işlem görüyor.