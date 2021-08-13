Ripple'dan Sonra Sıra Ethereum'da! SEC'in Cevabı Sabırsızlıkla Bekleniyor! Ethereum Fonunda Neler Olacak?
Kryptoin Investment Advisors, SEC'e yaptığı Ethereum'a dayalı borsa yatırım fonu başvurusu için yanıt bekliyor. SEC'in vereceği karar öncesi sabırsız bekleyiş sürüyor. İşte detaylar...
2019 yılında Bitcoin'e dayalı borsa yatırım fonu için SEC'e başvuran ancak olumlu yanıt alamayan kuruluşun nisan ayında Ethereum'a dayalı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada fon başvurusu kapsamında CBOE'de adi hisse ihracı planlandığı belirtildi. Başvurunun belirlenen karar tarihi 27 Temmuz olsa da halen SEC tarafından değerlendirildiği vurgulandı.
13 Ağu 2021 - 15:29 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.