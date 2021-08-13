- 13 Ağu 2021 - 15:29 G: 13 Ağu 2021 - 15:35

Ripple'dan Sonra Sıra Ethereum'da! SEC'in Cevabı Sabırsızlıkla Bekleniyor! Ethereum Fonunda Neler Olacak?

Kryptoin Investment Advisors, SEC'e yaptığı Ethereum'a dayalı borsa yatırım fonu başvurusu için yanıt bekliyor. SEC'in vereceği karar öncesi sabırsız bekleyiş sürüyor. İşte detaylar...

2019 yılında Bitcoin'e dayalı borsa yatırım fonu için SEC'e başvuran ancak olumlu yanıt alamayan kuruluşun nisan ayında Ethereum'a dayalı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada fon başvurusu kapsamında CBOE'de adi hisse ihracı planlandığı belirtildi. Başvurunun belirlenen karar tarihi 27 Temmuz olsa da halen SEC tarafından değerlendirildiği vurgulandı.

13 Ağu 2021 - 15:29 - Kripto Para Haberleri

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