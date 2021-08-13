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13 Ağu 2021 - 15:12

Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu!

Survivor’un en popüler isimleri arasında yer alan Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu aynı projede mi yer alacak? Şimdiden düşünülen şey ise iki ismin birbiriyle nasıl yapacağı. O iddialar gündeme bomba gibi düşerken henüz ikiliden bir yanıt gelmedi. İşte gündeme bomba gibi oturan iddia…