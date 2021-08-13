13 Ağu 2021 - 15:12 Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 16:05
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu!
Survivor’un en popüler isimleri arasında yer alan Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu aynı projede mi yer alacak? Şimdiden düşünülen şey ise iki ismin birbiriyle nasıl yapacağı. O iddialar gündeme bomba gibi düşerken henüz ikiliden bir yanıt gelmedi. İşte gündeme bomba gibi oturan iddia…
Survivor’da ki çekişmeleriyle bilinen ve geniş hayran kitlelerine sahip olan Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ki iddialar bitmek bilmiyor. Sık sık gündeme gelen ikiliden yeni bir iddia ortaya atıldı. O iddialar gündeme bomba gibi düştü…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.