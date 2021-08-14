- 14 Ağu 2021 - 19:51 G: 14 Ağu 2021 - 19:53

Hadise Feci Şekilde İfşalandı! Kaan Yıldırım Bu Fotoğrafı Görürse Kalp Krizi Geçirir... Hayranları İsyan Etti! Bu Kadar Hızlı Olmak Zorunda Değildi!

Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. Kaan Yıldırım’la ayrılıkları sonrası kendine çabuk gelen Hadise Kaan Yıldırım’ı kıskançlıktan çatlatacak! İşte Hadise’nin sosyal medyaya damga gibi vuran o görüntüleri…

Kaan Yıldırım’la yaşadığı gelgitli aşkın sonucunda ayrılık karar veren Hadise bir süre ortalıkta yoktu. Yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları sosyal medyada dolanan Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ilk defa açıklama yaptı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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14 Ağu 2021 - 19:51 Ankara- Yaşam

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Hadise Feci Şekilde İfşalandı! Kaan Yıldırım Bu Fotoğrafı Görürse Kalp Krizi Geçirir... Hayranları İsyan Etti! Bu Kadar Hızlı Olmak Zorunda Değildi! mask
Hadise Feci Şekilde İfşalandı! Kaan Yıldırım Bu Fotoğrafı Görürse Kalp Krizi Geçirir... Hayranları İsyan Etti! Bu Kadar Hızlı Olmak Zorunda Değildi!
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