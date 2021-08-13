Hadise Yeni Aşkıyla Sarmas Dolaş Görüntülendi! Kaan Yıldırım Kıskançlıktan Çatlayacak! Hadise Kaan Yıldırım’ı Çabuk Unuttu!
Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. Kaan Yıldırım’la ayrılıkları sonrası kendine çabuk gelen Hadise Kaan Yıldırım’ı kıskançlıktan çatlatacak! İşte Hadise’nin sosyal medyaya damga gibi vuran o görüntüleri…
Kaan Yıldırım’la yaşadığı gelgitli aşkın sonucunda ayrılık karar veren Hadise bir süre ortalıkta yoktu. Yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları sosyal medyada dolanan Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ilk defa açıklama yaptı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.