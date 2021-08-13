- 13 Ağu 2021 - 16:02 G: 13 Ağu 2021 - 16:12

Hadise Yeni Aşkıyla Sarmas Dolaş Görüntülendi! Kaan Yıldırım Kıskançlıktan Çatlayacak! Hadise Kaan Yıldırım’ı Çabuk Unuttu!

Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. Kaan Yıldırım’la ayrılıkları sonrası kendine çabuk gelen Hadise Kaan Yıldırım’ı kıskançlıktan çatlatacak! İşte Hadise’nin sosyal medyaya damga gibi vuran o görüntüleri…

Hadise Gündemden Düşmüyor!

Kaan Yıldırım’la yaşadığı gelgitli aşkın sonucunda ayrılık karar veren Hadise bir süre ortalıkta yoktu. Yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları sosyal medyada dolanan Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş görüntülendi. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ilk defa açıklama yaptı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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13 Ağu 2021 - 16:02 Ankara- Yaşam

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Hadise Yeni Aşkıyla Sarmas Dolaş Görüntülendi! Kaan Yıldırım Kıskançlıktan Çatlayacak! Hadise Kaan Yıldırım’ı Çabuk Unuttu! mask
Hadise Yeni Aşkıyla Sarmas Dolaş Görüntülendi! Kaan Yıldırım Kıskançlıktan Çatlayacak! Hadise Kaan Yıldırım’ı Çabuk Unuttu!
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