Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’a Acun Ilıcalı Sahip Çıktı! Mete Gazoz Survivor Yarışamcısı Oluyor! İşte O Haberin Detayları…

Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mete Gazoz’un Survivor 2022’de yer alacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Mete Gazoz’un elinden Acun Ilıcalı mı tuttu? 2022’de All Star düzenleneceği söylenen Survivor yarışmasında Mete Gazoz’da mı yer alacak? İşte habere dair tüm detaylar…

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