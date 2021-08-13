- 13 Ağu 2021 - 16:15 G: 13 Ağu 2021 - 16:51

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’a Acun Ilıcalı Sahip Çıktı! Mete Gazoz Survivor Yarışamcısı Oluyor! İşte O Haberin Detayları…

Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un 2022 Survivor yarışmasına katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz İstanbul’a dönüş yaptı.

Mete Gazoz’u Şaşırtan Teklif

Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mete Gazoz’un Survivor 2022’de yer alacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Mete Gazoz’un elinden Acun Ilıcalı mı tuttu? 2022’de All Star düzenleneceği söylenen Survivor yarışmasında Mete Gazoz’da mı yer alacak? İşte habere dair tüm detaylar…

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13 Ağu 2021 - 16:15 Ankara- Spor

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