Bitcoin Madencilik Zorluğu Artmaya Devam Ediyor! Bu Zorluk Ne Anlama Geliyor? Bitcoin Dünyasını Neler Bekliyor?

Mayıs ayında Çin’de Bitcoin madencilerine karşı başlayan büyük operasyonun ardından üst üste düşen madencilik zorluk seviyesi yeniden artmaya başladı. TSI bu sabah madencilik zorluğu % 7.3 arttı ve ikinci kez üst üste yükseliş gösterdi. Bitcoin blok zincirinde yaklaşık iki haftada bir (ya da 2016 blokta bir) sistem tarafından otomatik olarak ayarlanan madencilik zorluğu TSİ bu sabah yeniden seviyesine ulaştı. Madencilik şu an itibariyle % 7.3 daha zor duruma geldi.

Çin’den gelen göç etkisini göstermeye başladı

Bilindiği üzere Çin ülkedeki kripto para madenciliğini, “çevreye verdiği zararları” sebep göstererek yasaklamıştı. Birçok madencinin sistemden çıkmasıyla da zorluk azalmıştı. Ancak madencilerin başta Kazakistan, ABD ve Kanada gibi ülkelere yerleşmesiyle madencilik zorluğu yeniden artmaya başladı.

Hala yüzde 42 daha az…

Çin’deki büyük yasaklama girişiminden hemen önce rekor seviyede olan hash oranları ise hala, Mayıs ayındaki zirveden yüzde 42.1 daha az. Dolayısıyla, Çinli amdenciler gibi sistemi bozulmamış ve sorunsuz halde çalışmaya devam eden madencilik şirketleri o döneme göre daha çok BTC çıkarmaya ve kazanmaya devam ediyor. Yasakların ardından hash rate’te yüzde 28’lik rekor bir düşüş yaşanmıştı.

25 terahash’ten 13.6’ya inmişti

Hatırlanacağı üzere Bitcoin madencilik zorluğu 14 Mayıs’ta 25 terahash’e çıkmış ancak 28 Mayıs’taki büyük düşüşten sonra 3 kez daha üst üste düşüş yaşamış ve 13.6 terahash’e kadar inmişti. Şimdiki yükseliş ise bir önceki zorluk ayarlamasından sonra üst üste ikinci artışı temsil ediyor. Bu da madencilerin yavaş yavaş sistemlerini oturttukları anlamına geliyor.

BTC.com’da yer alan verilere göre bir sonraki zorluk ayarlamasının 13 gün 11 saat sonra gerçekleşmesi ve zorluğun da 15.66 terahash’e yükselmesi tahmin ediliyor.