Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı!

Kadir Doğulu ile bir süre önce nikah masasına oturan ve oldukça özenilesi bir evlilik hayatı yaşayan Neslihan Atagül o uzun zamandır beklenen açıklamayı artık yaptı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı vermişti. O kararın ardından şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi. İşte o haberin detayları…

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