Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ve rol arkadaşı Serra Arıtürk’ün sosyal medyada gündem olan videosu hakkında ilk defa açıklamada bulundu. O video karşısındaki sessizliğini ilk defa bozan Neslihan Atagül öyle açıklamalarda bulundu ki görenlerin ağzı açık kaldı. İşte o çok merak edilen açıklamalar…
Kadir Doğulu ile bir süre önce nikah masasına oturan ve oldukça özenilesi bir evlilik hayatı yaşayan Neslihan Atagül o uzun zamandır beklenen açıklamayı artık yaptı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı vermişti. O kararın ardından şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.