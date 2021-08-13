- 13 Ağu 2021 - 17:15 G: 13 Ağu 2021 - 17:26

Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ve rol arkadaşı Serra Arıtürk’ün sosyal medyada gündem olan videosu hakkında ilk defa açıklamada bulundu. O video karşısındaki sessizliğini ilk defa bozan Neslihan Atagül öyle açıklamalarda bulundu ki görenlerin ağzı açık kaldı. İşte o çok merak edilen açıklamalar…

‘’Güzel Bir İkili Oldular Dedi’’

Kadir Doğulu ile bir süre önce nikah masasına oturan ve oldukça özenilesi bir evlilik hayatı yaşayan Neslihan Atagül o uzun zamandır beklenen açıklamayı artık yaptı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı vermişti. O kararın ardından şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi. İşte o haberin detayları…

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13 Ağu 2021 - 17:15 Ankara- Yaşam

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