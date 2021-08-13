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13 Ağu 2021 - 17:25

Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı yeniden baba olmaya mı hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında çıkan o iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Dört kız babası Acun Ilıcalı yeniden nikah masasına mı oturacak? İşte habere dair tüm detaylar…