13 Ağu 2021 - 17:25 Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 17:41
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı yeniden baba olmaya mı hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında çıkan o iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Dört kız babası Acun Ilıcalı yeniden nikah masasına mı oturacak? İşte habere dair tüm detaylar…
TV8 kanalının sahibi ve diğer pek çok programın yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu. Göbeği göründüğü iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.