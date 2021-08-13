- 13 Ağu 2021 - 17:50 G: 13 Ağu 2021 - 18:06

Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!

Alişan ‘’hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’’ dedi. Görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan’ın o yürek burkan sosyal medya paylaşımı hastane odasından geldi. Görenler ‘’Alişan kendini toplamakta güçlük çekiyor’’ yorumunu yaptı. Bu acıya nasıl dayanılır? İşte haberin detayları…

Alişan ve Ailesinin Zorlu Günleri…

Yakın zamanda hem kardeşi Selçuk Tektaş’ı hem de kuzeni ozan Ecbin’i kaybeden Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenlerin yüreği burkuldu. Cenaze sonrası son günlerini evinde sessiz ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih eden Alişan Selçuk Tektaş’ın ailesine sahip çıkıyor. Bir an olsun yanlarından ayırmıyor fakat kendi de oldukça üzgün. Alişan’ın paylaşımı iyi olmadığı iddialarını kanıtlar durumda. İşte o haberin detayları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>

13 Ağu 2021 - 17:50 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir? mask
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri… mask
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti! mask
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti! mask
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı! mask
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler… mask
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler…
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri… mask
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti! mask
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti! mask
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir? mask
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status