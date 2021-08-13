Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!

Yakın zamanda hem kardeşi Selçuk Tektaş’ı hem de kuzeni ozan Ecbin’i kaybeden Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenlerin yüreği burkuldu. Cenaze sonrası son günlerini evinde sessiz ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih eden Alişan Selçuk Tektaş’ın ailesine sahip çıkıyor. Bir an olsun yanlarından ayırmıyor fakat kendi de oldukça üzgün. Alişan’ın paylaşımı iyi olmadığı iddialarını kanıtlar durumda. İşte o haberin detayları…

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