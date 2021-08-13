Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!
Alişan ‘’hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’’ dedi. Görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan’ın o yürek burkan sosyal medya paylaşımı hastane odasından geldi. Görenler ‘’Alişan kendini toplamakta güçlük çekiyor’’ yorumunu yaptı. Bu acıya nasıl dayanılır? İşte haberin detayları…
Yakın zamanda hem kardeşi Selçuk Tektaş’ı hem de kuzeni ozan Ecbin’i kaybeden Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenlerin yüreği burkuldu. Cenaze sonrası son günlerini evinde sessiz ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih eden Alişan Selçuk Tektaş’ın ailesine sahip çıkıyor. Bir an olsun yanlarından ayırmıyor fakat kendi de oldukça üzgün. Alişan’ın paylaşımı iyi olmadığı iddialarını kanıtlar durumda. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.