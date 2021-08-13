Astarlı Sütlaç Nasıl Yapılır? MasterChef 2021 Sütlü Zerde Nasıl Yapılır? Zerdenin İçine Ne Konur? İşte Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeler

Masterchef Türkiye 2021 programında yapılmasının ardından astarlı sütlaç nasıl yapılır en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Ekranlara gelen son bölümde istenilen yemek Gaziantep’e özgü meşhur zerdali ya da astarlı sütlaç tarifi üzerine oldu. yarışmacılar hazırladıkları nefis tatlıyı yaparken izleyiciler de yapım aşamaları neler ve astarlı sütlaç nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir soru işaretlerini araştırmaya başladı. 12 Ağustos MasterChef 2021 sütlü zerdeçal nasıl yapılır diye merak edenler için tüm detayları araştırdık. İşte sizler için12 Ağustos MasterChef 2021 sütlü zerdeçal nasıl yapılır hakkında merak edilen tüm detaylar…

MasterChef 2021 Sütlü Zerde Nasıl Yapılır?

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan 12 Ağustos MasterChef 2021 sütlü zerdeçal nasıl yapılır en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya başladı. Antep mutfağıyla beraber kullanılmasından dolayı da astarlı sütlaç haline gelmiştir. Sıcak iklim bölgeleri olmasından ötürü Antep sütlacı uzun süre boyunca daha serin bir halde tutabilmek için üzerine zerde katmanı ile kapatarak sağlarmış. Evlerinde bu kadar lezzetli olan bir tatlıyı yapmak isteyenler için de pratik ve kolay olarak 12 Ağustos MasterChef 2021 sütlü zerdeçal nasıl yapılır, gerekli olan malzemeler nelerdir en detayları ile derledik.

Zerdenin İçine Ne Konur?

12 Ağustos MasterChef 2021 sütlü zerdeçal nasıl yapılır merak edilen konulardan bir tanesi olurken bir yandan da zerdenin içine ne konur en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Adını renginden ötürü Farsça olarak yer alan altın kelimesinden alan zerde; iç kısmına eklenen safran aracılığıyla bu rengi almaktadır. Fakat Antep mutfağı içerisinde safran tercih etmek yerine alternatif olarak haspir otu ya da çiçek suları tercih edilerek bu renk veriliyor.

İşte Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeler

Astarlı sütlaç tarifi ve malzemeler en merak edilen konulardan bir tanesi olarak yerini alıyor. Sütlaç yapmak için gerekli olan malzemeler;

1. 1 litre süt

2. 1 kahve fincanı pirinç

3. 1 su bardağı su

4. Yarım su bardağı toz şeker (tercihe göre artma ya da azalma olabilir.)

5. 1,5 tatlı kaşığı mısır nişastası ile yarım çay bardağı kadar su

Zerde yapmak için gerekli olan malzemeler;

1. 800 ml içme suyu (4 su bardağı)

2. 1 kahve fincanı pirinç

3. Yarım su bardağı su

4. Yarım su bardağı toz şeker

5. 1 tatlı kaşığı mısır nişastası& yarım çay bardağı su

6. 1 yemek kaşığı kuş üzümü

7. 1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

Yapım aşamaları sırasında;

1. Sütlaç yaparken bir tencere içerisine pirinç alınır ve ılık su ile yıkanarak süzülür. Üzerine gerekli kadar su eklenerek orta ateşe alınır. Pirinç iyice suyunu çekene kadar pişmesi gerekir.

2. Pişen pirinçler üzerine süt alınır ve kaynama noktasında ara ara karıştırılarak taşması önlenir.

3. Kaynama başladığı an üzerine toz şeker ve orta ateşlerde ortalama olarak 8 ila 10 dakika kaynayacak kadar tutulur.

4. Nişasta yarım çay bardağı suyun içine alınır ve eritilir ardından da tencerede kaynamaya devam eden sütlaç üzerine alınır.

5. Bir taşım kaynadıktan sonra servis kapları yarım olacak şekilde doldurulur.

Zerde yapımı;

1. Zerde yapımı sırasında safran küçük kaseye alınır ve su eklenerek renk alana kadar bir kenarda bekletilir.

2. Pirinç yıkanarak süzüldükten sonra su ile ocakta kaynatılır. Gerektiği kadar su ve toz şeker eklenerek kaynatılır. Kaynadıktan sonra 7 ila 8 dakika kadar beklenir ve ayıklanan kuş üzümleri ile beraber yarım çay bardağı eritilen nişasta eklenir.

3. Safranlı su da süzülerek zerdeye eklenir ve kaynayınca ocaktan alınır.

Birleştirme aşamaları

1. Yarısı sütlaç olan kapların kalan kısımları da zerde ile kaplanır.

2. Üzerine kuş üzümleri ya da isteklere göre çam fıstıkları koyularak süslenir.

3. Soğutularak servis edilir.