Twitter CEO'sunun Bu Açıklaması Çok Konuşulur! Lightning Entegrasyonları Ne Olacak? Sosyal Medyaya Etkisi!

Twitter CEO’su ve kurucu ortağı Jack Dorsey, 13 Ağustos tarihinden bir kullanıcının paylaştığı bir tweetle, sosyal medya platformunun Lightning cüzdanlarını entegre etme olasılığını ima etti. Dorsey, takas edilemeyen tokenleri (NFT’ler) depolamak için potansiyel olarak bir cüzdan adresine sahip olan Twitter hesaplarını tartışan bir tweet’e karşılık verdi.

Özellikle Dorsey, Twitter hesapları NFT’leri depolayabiliyorsa, bunun Ethereum’a sosyal medya platformundan daha fazla fayda sağlayacağını söyledi. Twitter’ın Lightning cüzdanlarına bağlanabileceğine ima etti.

Kurucu ortak bunun ötesinde daha fazla bir şey söylemedi, ancak haber kripto piyasasını heyecanlandırmak için yeterli oldu. Square, kripto ile olan ilişkisini derinleştirirken, Lightning cüzdanları hakkında ilk kez böyle bir haber ortaya atılmıyor. Son olarak, Haziran 2021’de Dorsey, bunun “sadece bir zaman meselesi” olduğunu açıklamıştı.

Dorsey, geçmişte internetin parasını çağıran kripto paraların önde gelen savunucuları olarak yer alıyor. İlk destek açıklamalarından bu yana, eyleme geçirilebilir stratejiler uygulamanın yanı sıra kriptonun faydalarından defalarca kez bahsetmeyi ihmal etmedi.

Square güçlenmeye devam ediyor!

Dorsey’in aynı zamanda kurucu ortağı olduğu Square, kriptoya her şeyi katıyor. Son çeyreklerde şirket, Bitcoin hizmetleriyle ilgili olarak oldukça iyi sonuçlar elde etti ve iyi sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Ayrıca hizmetlerini genişletmek için birden fazla girişim üzerinde çalışıyor.

Gerçekten de Square’in son bir yıl içerisindeki performansı, kripto hizmetlerine olan ilginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde, şirketin Bitcoin satış geliri, tüm ürünler arasında en yüksek olanıydı. Square, son bir yıl içerisinde 11 kat artış yaşadı. Bu arada 2021 için ikinci çeyrek kârı %91 arttı ve CashApp bu kârın neredeyse yarısından sorumlu oldu.

Diğer şeylerin yanı sıra Square ayrıca bir donanım cüzdanı üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Sonuç olarak, Dorsey “Bitcoin herkes içindir” diyor.

Square ayrıca pazar için yeni bir DeFi platformu oluşturma niyetini de açıkladı, ancak bununla ilgili ayrıntılar oldukça az. Square’in kullanıcı tabanı ve CashApp’in kullanım kolaylığı göz önüne alındığında muazzam bir etkisi olabileceği düşünülüyor. Diğer kripto projeleri gibi, bu DeFi platformu da açık kaynak olabilir.