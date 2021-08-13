Bitcoin Tekrar Zirveye Yöneldi! Fiyatı 46.000 Doları Aştı!

Bitcoin Gün Kapanışı Tehlikeli Bir Seviyedeydi!

Coinotag verilerine göre parite 43.750 seviyelerinde kadar düştü. Ardından gün kapanışı gelmeden yükselmeye başladı. Fakat bu yükselişe rağmen gün kapanışı 200 günlük hareketli ortalamamın altında geldi. Bu kapanış tehlikeli olsa da yükseliş devam etti. Şuan 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

Bu düşüşe gelen tepki boğaların 40.000 doların üzerindeki fiyat seviyelerinde kalma gücünü bir kez daha kanıtladı.

Yasal Tartışmalar Işığında Pozitif Yükseliş!

Bitcoin için en son güçlenme, giderek artan sayıda senatörün yeni geçirilen altyapı tasarısında kripto para birimiyle ilgili yaşadığı sorunlardı. Bu güçlülük sektöre hakim olamamalarından geliyordu.

Milletvekilleri, başlangıçta bildirilmeyen tasarının, sektörü dezavantajlı duruma almamak için kripto para biriminin iyileştirilmesi gerektiğini talep etti.

BTC/USD, tasarının geçişinin son aşamalarında değer kazanmıştı.

Ayrıca, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, finansal açıdan sorunlu ülkede Bitcoin’i benimsemeye istekli olduğunu açıkladı.

Olumlu rüzgarlar tekrar devredeyken yazım sırasında BTC tekrar 46.000 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler boğalar için kırılması gereken kesin seviye olarak 47.000 doları gösteriyor. Ancak aşağı yönlü hareketlerde ise kırılmaması gereken seviyeyi 41.000 olarak gösteriyorlar.

Altcoinler de Bitcoin’i Takip Etti!

Bu arada altcoinlerde Bitcoin’in yükselişini takip etti. Piyasa değeriyle ilk ellinin bir kısmı haftalık kazançlarda %40’ın üzerine çıktı.

Piyasa değerine göre en büyük altcoin Ethereum, perşembe günü 3.000 dolar desteğini kısa süreliğine kaybetti. Ancak ardından 3.200 dolar seviyelerine geri döndü.

Altcoin için yukarı yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken seviyeler sırasıyla 3.500 dolar ve 3.700 dolar seviyeleri. Ancak bu seviyelerin aşılması Ethereum için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.400 dolara doğru bir yolculuk başlatabilir.

Ayrıca genel kripto para piyasa değeri ise mayıs çöküşünden bu yana ilk defa 2 trilyon değere ulaştı. Ek olarak BTC hakimiyeti ise %45 seviyelerinde bulunuyor.