Hande Doğandemir Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Hande Doğandemir Sevgilisi Kim? Hande Doğandemir Kaç Yaşında, Nereli?

Oyuncu Hande Doğandemir son zamanlarda kariyer hayatındaki başarısı ardından aşk hayatı ile gündemde yerini almaya devam ediyor. 35 yaşındaki başarılı oyuncu ‘Daha İyi Bir Yarın’ ismindeki film setinde tanıştığı 29 yaşındaki başarılı oyuncu Yağız Can Konyalı ile iki aydır aralarında aşk olduğu iddiaları ortaya atıldı. Gündemde bu kadar etki yaratan Hande Doğandemir nasıl ünlü oyuncu oldu, kimdir gibi birçok soru en merak edilenler arasında yer almaya başladı.

Hande Doğandemir Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu?

Kerem Bürsin ile ‘Güneşi Beklerken’ dizisinde başrolleri paylaşan güzel oyuncu ilk çıkışını yakalamayı başarmıştı. En son Hükümsüz isimli dizide rol alan Hande Doğandemir yeni bir aşka yelken açtığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine bakılacak olduğu zaman 35 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Doğandemir film setinde aşk hayatına yeni bir yelken açtı. Bu kadar başarısı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Doğandemir nasıl oyuncu oldu kısmı da en merak edilen soruların başında geliyor.

Hande Doğandemir eğitim hayatının hemen ardından televizyon ve iletişim sosyoloji alanlarında çalışmalarına devam ederken kamera arkası çalışmalarına geçiş yaptı. Kamera arkasında çalıştığı sürelerde oyunculuk hayatı için gelen teklifleri değerlendirerek ilk adımlarını atmaya başladı. Oyunculuk süreçleri ile beraber TRT’de sunuculuk yaparak kısa sürede yıldızı parlayan isimlerden bir tanesi oldu.

Hande Doğandemir Sevgilisi Kim?

Hande Doğandemir nasıl oyuncu oldu diye merak edilirken bir yandan da aşk hayatı ile merak edilenlerden birisi olmaya başladı. Hande Doğandemir sevgilisi kim sorusu netlik kazandı. Daha İyi Bir Yarın filmi setinde çalışma arkadaşı olan 29 yaşındaki Yağız Can Konyalı ile iki aydır beraberlikleri olduğu ortaya çıktı. İlişki hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu hem aşk hayatı hem de kariyer hayatı ile önde gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Hande Doğandemir Kaç Yaşında, Nereli?

Hande Doğandemir kaç yaşına, nereli soruları parlayan bir yıldız haline gelmesi ardından en merak edilenler arasında oldu. 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu şu an 35 yaşındadır. Ankaralı olan Hande Doğandemir oyuncu, sosyolog ve sunucu olarak yaşamına devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji mezunu olan oyuncu, iletişim ve sosyoloji üzerine çalışmalarına devam etmiştir. Ortaokul ve lise çağlarında Fransızca eğitim alan Hande Doğandemir, üniversite hayatının son yılına Erasmus yağmak için Fransa Lille şehrine gitmiştir. Televizyon ve iletişim sosyoloji üzerinde birçok çalışması bulunurken kamera arkasında çalışmalarına başlamıştır.

Oyunculuk kariyeri de kamera arkası çalışmaları sırasında aldığı teklifler ile başlamıştır. 2011 yılından bu yana kadar oyunculuk kariyerinin yanı sıra 20 dakikalık Hatırlar mısınız isimli arşiv programında kamera arkasında sunuculuk yapmıştır. TRT Okul’da da iki yıl boyunca sunuculuk görevine devam etmiştir.

Hande Doğandemir sinema kariyeri ilk deneyimleri sırasında Burak Aksak’ın Bana Masal Anlatma isimli filminde Ayperi karakteri olarak başrolde yer almıştır. Mecaz isimli müzik klipte de rol alan oyuncu bu güne kadar birçok dizi ve filmde sevenleri ile buluşmuştur.

Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek izlediği Leyla ile Mecnun dizisinde bir bölüm yer alan başarılı oyuncu hiç konuşmadan şans karakteri ile yer almıştır. Akıllarda en çok Güneşi Beklerken dizisinde kalmayı başaran güzel oyuncu asıl çıkışını bu dizden aldığı rol ile yakalamış ve ardından hız kesmeden başarı merdivenlerini tırmanmıştır.