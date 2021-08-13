Eser Yenenler Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl? Esen Yenenler Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Eser Yenenler Eşi Berfu Yıldız kimdir?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak sevenleri ile hep içli dışlı olmayı tercih eden Berfu-Eser Yenenler çifti bir süredir paylaşımlarını durdurunca tüm sevenlerinin dikkatlerini çekmeyi başarmıştır. Berfu Yenenler dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapması ardından Eser Yenenler’in hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumu ile ilgili yolunda gitmeyen şeyler olduğunu açıkladı.

Eylül ayının sonuna kadar tatil yapmayı planlayan çift bir anda Eser Yenenler’in yaşadığı sağlık sorunundan dolayı tatillerine ara vermek ve İstanbul’a dönmek zorunda kaldılar. Peki, Eser Yenenler hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Tüm sevenleri tarafından merak edilen Eser Yenenler hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl diye sizler için tüm detayları araştırdık.

Eser Yenenler Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl?

Bir süredir Çeşme’de tatile giden ünlü çift sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya ara vermiştirler. Hayranları tarafından oldukça merak edilen çift için herkesi derin üzüntüye boğan açıklama geldi. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Eser Yenenler hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl sorularına yanıt verdi. Çocukları ile beraber Çeşme’de tatillerine ara vererek İstanbul’a dönen çiftten açıklama geldi. Berfu Yıldız tüm hayranları tarafından merak edilen Eser Yenenler sağlık durumu nasıl sorusuna açıklama yaparken bir süredir buralarda yoktum notu ile başladı.

Berfu Yenenler yaptığı paylaşım sırasında; ‘Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip, soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte.’ İfadelerine yer verdi.

Esen Yenenler Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Eser Yenenler hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl oldu sorusunun ardından Eser Yenenler kimdir, nasıl ünlü oldu soruları ön plana çıkmaya başladı. 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Eser, 11 yaşındayken tiyatro hayatına ilk adımları atmıştır. Liseyi Bursa’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 6 yaşındayken babasını kaybeden oyuncunun iki ablası vardır. 11 yaşında tiyatro kariyerine ilk adımları atan Eser Yenenler nasıl ünlü oldu sorusu tam da burada yanıtlarını bulmaya başlıyor.

Bursa Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nda aktif rol almaya başladıktan sonra Yılmaz Erdoğan tarafında keşfedilmiştir. Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen BKM Mutfak’ta yer almaya başlamış ve asıl çıkışını burada hazırladığı ve gösterilerinde yer aldığı skeçler ile yakalamıştır. Ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar’da sunucu olarak görevine başlamış birçok televizyon programında rol almıştır.

Eser Yenenler Eşi Berfu Yıldız kimdir?

Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir sosyal medyadaki aktifliklerinin ardından en merak edilen sorulardan bir tanesi oluyor. Uzun süre boyunca evlilik hayatları magazin gündeminde yer alan Eser ve Berfu Yenenler çifti için Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir sorusu ön plana çıkmaya başladı. 1995 yılında Kocaeli İzmit’de dünyaya gelen Berfu Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 2015 yılında ailesinin de desteği ile katıldığı Miss Turkey Güzellik Yatışması ile duyuran Berfu, ülkemizi yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda temsil etmiştir. Eser Yenenler ile yaşadıkları aşk hayatı magazin dünyasında yer alırken 14 Şubat tarihinde Finlandiya’da aldığı evlilik teklifi ile sonuçlandı. 2019 Haziran ayında dünya evine giren çift sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.