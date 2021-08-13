Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Bir zamanların en önemli dizilerinden birisi olan doktorlar dizisi ile ilgili gündeme flaş bir iddia düştü. Yaklaşık on beş yıl önce televizyon ekranlarının sevilen dizisi olan Doktorlar ile ilgili yeni gelişmeler haberde yer alıyor.
Bir zamanların en önemli dizilerinden birisi olan Doktorlar dizisi reyting rekorları ile meşhur olmuştu. Özellikle her yaz ayında farklı kanallarda tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar dizisi günümüzde halen popülerliğini koruyor. Öyle olacak ki dizinin farklı varyasyonları kanallarda yer alıyor. Gündeme düşen flaş Exxen iddiası ise ortalığı sallayacağa benziyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.