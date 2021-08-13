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13 Ağu 2021 - 18:14

Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..

Bir zamanların en önemli dizilerinden birisi olan doktorlar dizisi ile ilgili gündeme flaş bir iddia düştü. Yaklaşık on beş yıl önce televizyon ekranlarının sevilen dizisi olan Doktorlar ile ilgili yeni gelişmeler haberde yer alıyor.