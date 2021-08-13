2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!

2020 Survivor yarışmacısı Evrim Keklik geçtiğimiz seneye damga vuran isimlerden birisi olmuştu. Yarışmadaki çatışmaları, iddiası, tartışmaları ve git gide çok daha iyi bir hale gelen performansıyla herkesi etkilemişti. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Evrim Keklik öyle bir paylaşım yaptı ki herkesin kafasında aynı soru oluştu. Evrim Keklik’in yaptığı paylaşım takipçilerine ‘’All Stara geliyor’’ dedirtti. İşte o haberin detayları…

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