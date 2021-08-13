- 13 Ağu 2021 - 18:20 G: 13 Ağu 2021 - 18:36

2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!

2020 Survivor’un yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a geliyor. Evrim Keklik sinyali yaktı. Ortalık birbirine girdi. Öyle bir twit attı ki ortalık toz duman olacak.

Evrim Yine Sinirlendi!

2020 Survivor yarışmacısı Evrim Keklik geçtiğimiz seneye damga vuran isimlerden birisi olmuştu. Yarışmadaki çatışmaları, iddiası, tartışmaları ve git gide çok daha iyi bir hale gelen performansıyla herkesi etkilemişti. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Evrim Keklik öyle bir paylaşım yaptı ki herkesin kafasında aynı soru oluştu. Evrim Keklik’in yaptığı paylaşım takipçilerine ‘’All Stara geliyor’’ dedirtti. İşte o haberin detayları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>

13 Ağu 2021 - 18:20 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu! mask
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu!
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa.. mask
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi! mask
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı! mask
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı!
Survivor Aleyna Kıyafetsiz FLAŞ Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Vermişti, Artık Bitti! Öyle Bir Gerçekle Yüzleşti ki; Artık Yapamayacak... mask
Survivor Aleyna Kıyafetsiz FLAŞ Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Vermişti, Artık Bitti! Öyle Bir Gerçekle Yüzleşti ki; Artık Yapamayacak...
Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü… mask
Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir? mask
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri… mask
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor! mask
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti! mask
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı! mask
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu ve Rol Arkadaşı Serra Arıtürk’ün Sarmaş Dolaş Videosu Hakkında İlk Defa Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Duyanların Ağzı Açık Kaldı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler… mask
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler…
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri… mask
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor! mask
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti! mask
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir? mask
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status