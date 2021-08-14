- 14 Ağu 2021 - 19:49

Survivor Evrim Keklik Acun Ilıcalı'yı İfşaladı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek... Bu Bilgi Böyle mi Verilir? Sosyal Medya Çalkalandı...

2020 Survivor’un yarışmacısı Evrim Keklik büyük bir ifşa paylaştı. Acun Ilıcalı her ne kadar gizli tutmak istese de; Evrim Keklik yüzünden gerçek ortaya çıktı. Survivor All Star’a geliyor. Evrim Keklik sinyali yaktı. Ortalık birbirine girdi. Öyle bir twit attı ki ortalık toz duman olacak.

Evrim Yine Sinirlendi!

2020 Survivor yarışmacısı Evrim Keklik geçtiğimiz seneye damga vuran isimlerden birisi olmuştu. Yarışmadaki çatışmaları, iddiası, tartışmaları ve git gide çok daha iyi bir hale gelen performansıyla herkesi etkilemişti. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Evrim Keklik öyle bir paylaşım yaptı ki herkesin kafasında aynı soru oluştu. Evrim Keklik’in yaptığı paylaşım takipçilerine ‘’All Stara geliyor’’ dedirtti. İşte o haberin detayları…

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14 Ağu 2021 - 19:49 Ankara- Yaşam

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