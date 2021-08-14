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14 Ağu 2021 - 17:06

Eski Survivor Yarışmacısı Az Kalsın Ölüyordu! Büyük Kaza Yaptı, Hayranlarının Tüyleri Diken Diken Oldu! Neler Oluyor?

TV8 Ekranlarında yer alan Ütopya yarışmasıyla ekranlara gelen ve tanınır bir yüz olmayı başaran Semih Öztürk hızını alamadı ve öyle bir kaza yaptı ki sinirden muhabirlere çattı. Hem muhabirlere saldıran hem de tehdit eden Semih Öztürk’ün tehditleri havada uçuştu. İşte o haberin detayları…