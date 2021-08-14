Eski Survivor Yarışmacısı Az Kalsın Ölüyordu! Büyük Kaza Yaptı, Hayranlarının Tüyleri Diken Diken Oldu! Neler Oluyor?
TV8 Ekranlarında yer alan Ütopya yarışmasıyla ekranlara gelen ve tanınır bir yüz olmayı başaran Semih Öztürk hızını alamadı ve öyle bir kaza yaptı ki sinirden muhabirlere çattı. Hem muhabirlere saldıran hem de tehdit eden Semih Öztürk’ün tehditleri havada uçuştu. İşte o haberin detayları…
TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya adlı yarışmayla ekranlara gelen Semih Öztürk sonrasında Survivor yarışmasına katılmıştı. Survivor’da şampiyon olamadan yarışmaya veda eden Semih Öztürk kaza yaptı. Kazayı sadece maddi hasarlarla atlatan Semih Öztürk sinirlerini frenleyemeyince muhabirlere saldırdı. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.