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13 Ağu 2021 - 18:26

Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…

TV8 Ekranlarında yer alan Ütopya yarışmasıyla ekranlara gelen ve tanınır bir yüz olmayı başaran Semih Öztürk hızını alamadı ve öyle bir kaza yaptı ki sinirden muhabirlere çattı. Hem muhabirlere saldıran hem de tehdit eden Semih Öztürk’ün tehditleri havada uçuştu. İşte o haberin detayları…