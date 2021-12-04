Hadise Yakında Nikah Masasına Oturabilir! Öyle Bir Halde Görüntülendi Ki, Instagram Hop İndi, Hop Kalktı! Çatır Çatır Çatlattı!

Magazin gündeminin sevilen isimlerinden birisi olan Hadise, yıllardır gizli yürüttüğü ilişkilerini bu sene Kaan Yıldırım ile ilişkisinin başlamasının ardından açık açık paylaşmaya başladı. Kaan Yıldırım ile ilişkisi sona eren Hadise Açıkgöz şimdilerde ise yeni sevgilisi ile görüntülendi. Bu görüntüler ise bugün sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. İş adamı sevgilisi ile görüntülenen Hadise şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

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