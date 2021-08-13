Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler…
Türkiye'nin pop starı Hadise aşk hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi.
Magazin gündeminin sevilen isimlerinden birisi olan Hadise, yıllardır gizli yürüttüğü ilişkilerini bu sene Kaan Yıldırım ile ilişkisinin başlamasının ardından açık açık paylaşmaya başladı. Kaan Yıldırım ile ilişkisi sona eren Hadise Açıkgöz şimdilerde ise yeni sevgilisi ile görüntülendi. Bu görüntüler ise bugün sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. İş adamı sevgilisi ile görüntülenen Hadise şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.