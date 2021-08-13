Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!

Aynı ekip aynı kadro ile Exxen platformunda tekrar çekimleri başlayan Leyla ile Mecnun ile ilgili ilk bölüm yayın tarihi bugün gazetelerde açıklandı. Sosyal medyada yer almayan henüz bu bilgilere haberlerankara.com editör ekibi erişti. TRT ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı'nın da araya girmesi ile birlikte tekrar olarak Exxen platformunda çekilmeye başlandı. Exxen Leyla ile Mecnun ilk bölüm tarihi ise belli oldu.

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