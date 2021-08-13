- 13 Ağu 2021 - 19:01 G: 13 Ağu 2021 - 19:21

Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!

Bir zamanların en önemli dizilerinden birisi olan Leyla ile Mecnun ile ilgili flaş iddia gündeme düştü. İlk bölüm tarihi belli olan Leyla ile Mecnun dizisi Exxen platformunda yayınlanacak.

Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor

Aynı ekip aynı kadro ile Exxen platformunda tekrar çekimleri başlayan Leyla ile Mecnun ile ilgili ilk bölüm yayın tarihi bugün gazetelerde açıklandı. Sosyal medyada yer almayan henüz bu bilgilere haberlerankara.com editör ekibi erişti. TRT ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı'nın da araya girmesi ile birlikte tekrar olarak Exxen platformunda çekilmeye başlandı. Exxen Leyla ile Mecnun ilk bölüm tarihi ise belli oldu. 

Devamı İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>>>>

13 Ağu 2021 - 19:01 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Destan Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Destan Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Destan Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor? mask
Destan Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Destan Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Destan Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?
Aşk Mantık İntikam 8. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 13 Ağustos Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 8. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 13 Ağustos Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı... mask
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı...
Kanunsuz Topraklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kanunsuz Topraklar Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Kanunsuz Topraklar Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor mask
Kanunsuz Topraklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kanunsuz Topraklar Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Kanunsuz Topraklar Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor
Kazara Aşk 7. Bölüm Full İzle! 12 Ağustos 2021 Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kazara Aşk 7. Bölüm Full İzle! 12 Ağustos 2021 Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yoktan Seçmeli Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Yoktan Seçmeli Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Yoktan Seçmeli Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor mask
Yoktan Seçmeli Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Yoktan Seçmeli Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Yoktan Seçmeli Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Oktay Kaynarca'nın En Acı Dolu Günü! Annesi Öldü... Öyle Bir Veda Metni Hazırladı ki, Hayranlarının Ağlamaktan Gözlerinde Yaş Kalmadı! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Oktay Kaynarca'nın En Acı Dolu Günü! Annesi Öldü... Öyle Bir Veda Metni Hazırladı ki, Hayranlarının Ağlamaktan Gözlerinde Yaş Kalmadı!
İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi Nerede Çekiliyor? İkimizin Sırrı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor? mask
İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi Nerede Çekiliyor? İkimizin Sırrı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?
İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi nerede Çekiliyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? İşte İkimizin Sırrı Dizisinin Oyuncu Kadrosu… mask
İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi nerede Çekiliyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? İşte İkimizin Sırrı Dizisinin Oyuncu Kadrosu…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler… mask
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler…
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri… mask
Eski Survivor Yarışmacısı Öyle Bir Kaza Yaptı ki; Önce Hızını Alamadı Sonra da Sinirlerine Sahip Çıkmayı Muhabirleri Tehdit Etti! İşte Semih Öztürk’ün O Halleri…
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti! mask
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse.. mask
Bir Zamanların Efsane Dizisi Doktorlar Geri Mi Dönüyor? Yok Artık Acun! Exxen İçin Yeni Proje Gündeme Bomba Gibi Düştü! Kanallar Ne Yapacağını Şaşırdı, Meğerse..
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor! mask
Alişan ‘’Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’’ Dedi! Görenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Alişan Kendini Toplamakta Güçlük Çekiyor!
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti! mask
Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Acun Ilıcalı Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? Bu Haberler Duyanları Şoke Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Harekete Geçti, Neler Oluyor? Milyonlar Şok Geçirdi!
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler… mask
Özel Hayatıyla Gündemden Düşmeyen Hadise Tekrar Aşka Geldi! Kaan Yıldırım İle Ayrılan Hadise Aradığı Aşkı Başkasında Buldu! Kaan Yıldırım Çatır Çatır Çatladı.. Hadise'den Kıskandıracak Görüntüler…
Astarlı Sütlaç Nasıl Yapılır? MasterChef 2021 Sütlü Zerde Nasıl Yapılır? Zerdenin İçine Ne Konur? İşte Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeler mask
Astarlı Sütlaç Nasıl Yapılır? MasterChef 2021 Sütlü Zerde Nasıl Yapılır? Zerdenin İçine Ne Konur? İşte Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status