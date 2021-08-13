Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!
Bir zamanların en önemli dizilerinden birisi olan Leyla ile Mecnun ile ilgili flaş iddia gündeme düştü. İlk bölüm tarihi belli olan Leyla ile Mecnun dizisi Exxen platformunda yayınlanacak.
Aynı ekip aynı kadro ile Exxen platformunda tekrar çekimleri başlayan Leyla ile Mecnun ile ilgili ilk bölüm yayın tarihi bugün gazetelerde açıklandı. Sosyal medyada yer almayan henüz bu bilgilere haberlerankara.com editör ekibi erişti. TRT ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı'nın da araya girmesi ile birlikte tekrar olarak Exxen platformunda çekilmeye başlandı. Exxen Leyla ile Mecnun ilk bölüm tarihi ise belli oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.