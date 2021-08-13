Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’

Özel hayatına dair her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatan Popstar Mehtap Yılmaz dinleyenleri de kendini de hüngür hüngür ağlattı. Popstar yarışmasında katılan Mehtap Yılmaz yarışma döneminde güçlü sesiyle tüm elemeleri geçmiş ve yarışmanın en iyisi haline gelmişti. Yaşadığı acı dolu günleri gözyaşları içinde anlatan Mehtap Yılmaz tüm stüdyoyu da ağlattı. Pavyonda yaşadığı dönem başına gelenleri anlatan Mehtap Yılmaz bakın neler söyledi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>>