- 13 Ağu 2021 - 19:13 G: 13 Ağu 2021 - 19:27

Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’

Özel hayatında dair açıklamalarda bulunan Popstar Mehtap Yılmaz özel hayatına dair söyledikleriyle herkesi hüngür hüngür ağlattı. Öyle şeyler anlattı ki duyanların kanı dondu. Yıllar önce pavyondaki günlerini anlatan Popstar Mehtap Yılmaz neler neler dedi. İşte Pavyonun hiç bilinmeyen yüzü…

Mehtap Yılmaz Anlattıklarıyla Şoka Soktu!

Özel hayatına dair her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatan Popstar Mehtap Yılmaz dinleyenleri de kendini de hüngür hüngür ağlattı. Popstar yarışmasında katılan Mehtap Yılmaz yarışma döneminde güçlü sesiyle tüm elemeleri geçmiş ve yarışmanın en iyisi haline gelmişti. Yaşadığı acı dolu günleri gözyaşları içinde anlatan Mehtap Yılmaz tüm stüdyoyu da ağlattı. Pavyonda yaşadığı dönem başına gelenleri anlatan Mehtap Yılmaz bakın neler söyledi!

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13 Ağu 2021 - 19:13 - Yaşam

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