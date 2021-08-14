14 Ağu 2021 - 19:45 Güncelleme: 14 Ağu 2021 - 19:46
Müge Anlı Ağlamaktan Harap Olacak! 13 Yıllık Emeği, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz Yüzünden Bitiyor... RTÜK Faturayı Kesiyor!
Geçtiğimiz yıllarda kadınların suiistimal edilmesinin önüne geçmek adına evlilik programlarını kaldırma kararı alan RTÜK, bu kez de flaş bir olayla gündeme geldi. Cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını yayından kaldırmak adına çalışmalara başlıyor.
Uzun süreden beri ekranda bu tarzda yayın yapmakta olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise daha şimdiden merak konusu olmuş durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.