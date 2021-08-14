Müge Anlı Büyük Yasa Girecek! Hüngür Hüngür Ağlayacak... RTÜK Harekete Geçti! Sadece O Değil; Esra ve...

Uzun süreden beri ekranda bu tarzda yayın yapmakta olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise daha şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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