- 14 Ağu 2021 - 09:23 G: 14 Ağu 2021 - 09:24

Müge Anlı Büyük Yasa Girecek! Hüngür Hüngür Ağlayacak... RTÜK Harekete Geçti! Sadece O Değil; Esra ve...

Geçtiğimiz yıllarda kadınların suiistimal edilmesinin önüne geçmek adına evlilik programlarını kaldırma kararı alan RTÜK, bu kez de flaş bir olayla gündeme geldi. Cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını yayından kaldırmak adına çalışmalara başlıyor.

Müdahale Edilecek!

Uzun süreden beri ekranda bu tarzda yayın yapmakta olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise daha şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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14 Ağu 2021 - 09:23 Ankara- Yaşam

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