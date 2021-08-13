Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Netflix Türkiye projelerinden birisi olan Aşk 101 dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dizinin ilk sezonun yayınlanmasının ardından bir sene geçerken yeni sezon hazırlıkları tamamlanmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi ise açıklandı.
Dünyanın en büyük dizi, film ve belgesel izleme şirketlerinden birisi olan Netflix, Türkiye pazarına girmesinin ardından projeleri genişletti. Birçok proje yeni sezonda Netflix platformunda yer alacak iken Aşk 101 dizisi ile ilgii yeni gelişmeler basında geniş yankı uyandırdı. Dizinin yeni sezon tarihi Netflix platformu tarafından duyuruldu. Duyuruldu duyurulmasına fakat yeni sezonda bazı isimlerin kadroda olmayacağı konuşuluyor. Meğerse…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.