Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…

Dünyanın en büyük dizi, film ve belgesel izleme şirketlerinden birisi olan Netflix, Türkiye pazarına girmesinin ardından projeleri genişletti. Birçok proje yeni sezonda Netflix platformunda yer alacak iken Aşk 101 dizisi ile ilgii yeni gelişmeler basında geniş yankı uyandırdı. Dizinin yeni sezon tarihi Netflix platformu tarafından duyuruldu. Duyuruldu duyurulmasına fakat yeni sezonda bazı isimlerin kadroda olmayacağı konuşuluyor. Meğerse…

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