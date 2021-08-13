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13 Ağu 2021 - 19:34

Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bursin; yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortalığı sallayan paylaşımlarına devam eden Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bürsin ile magazin gündeminde sık sık kendine yer bulmayı başarıyor.