Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bursin; yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortalığı sallayan paylaşımlarına devam eden Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bürsin ile magazin gündeminde sık sık kendine yer bulmayı başarıyor.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, dün menajerlik şirketinde ciddi bir toplantı gerçekleştirdi. Birkaç saat sonra toplantıdan çıkan Erçel’in keyifli halleri, toplantının oldukça iyi geçtiğini gösterirken, şık giyimi ise tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Kerem Bursin konusu ise tam da bu esnada ortaya çıktı!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.