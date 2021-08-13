13 Ağu 2021 - 19:39 Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 19:44
13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?
Süper Lig’de hasret sona eriyor. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Arena’da Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
Sergen Yalçın önderliğinde son şampiyon Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşması beIN ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak takip etmek isteyenler ise haberin devamını okuyarak karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilirler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.