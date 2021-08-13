- 13 Ağu 2021 - 19:39 G: 13 Ağu 2021 - 19:44

13 Ağustos 2021 Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, beINSports şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig’de hasret sona eriyor. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Arena’da Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Son Şampiyon Beşiktaş evinde Rizespor’u ağırlıyor

Sergen Yalçın önderliğinde son şampiyon Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşması beIN ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak takip etmek isteyenler ise haberin devamını okuyarak karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilirler.

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13 Ağu 2021 - 19:39 Ankara- Spor

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