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14 Ağu 2021 - 10:40

Fiat Egea İçin Öyle Büyük Bir Kampanya Düzenlendi ki; Görenler İnanamıyor! Duyan Bayiye Koşuyor...

Fiat, ÖTV indiriminin sonrasında yeni güncel fiyat listesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte tekrardan düzenlenen ÖTV matragı sonrasında otomotiv üreticisi Fiat, Urban ve Lounge paketleri için öyle büyük bir indirim altına imza attı ki; görenler inanamayarak hemen bayilere koştu. Peki, söz konusu indirim ne kadar oldu?