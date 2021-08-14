Fiat Egea İçin Öyle Büyük Bir Kampanya Düzenlendi ki; Görenler İnanamıyor! Duyan Bayiye Koşuyor...
Fiat, ÖTV indiriminin sonrasında yeni güncel fiyat listesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte tekrardan düzenlenen ÖTV matragı sonrasında otomotiv üreticisi Fiat, Urban ve Lounge paketleri için öyle büyük bir indirim altına imza attı ki; görenler inanamayarak hemen bayilere koştu. Peki, söz konusu indirim ne kadar oldu?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve artık resmileşen ÖTV düzenlemesi, araç fiyatlarına direkt olarak vurdu. Türkiye'de en çok araç satışı yapan markalar arasında uygun fiyatları sayesinde ilk sırada yer alan Fiat, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte güncel indirimli fiyatlarını resmen açıklamış oldu. ÖTV sonrasında güncel fiyat listesine göz atıldığında; özellikle sıfır Egea için resmen devrim yapıldığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.