Fiat Egea ÖTV İndirimi Sonrası Çok Cazip Hale Geldi! Fiat Egea ÖTV İndirimili Ne Kadar Oldu? Fiat Egea 2021 Yeni Güncel Fiyatları Ne Kadar? Fiat Egea Fiyat Listesi ve Donanımlar…
13 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede açıklanan araçlardaki ÖTV indirim sonrası Fiat Egea ne kadar oldu en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Araç piyasasında artan fiyatlardan dolayı alım gücünün ciddi anlamda düşmesinin ardından harekete geçildi ve düzenleme ile en çok %80’e varan ÖTV indirimleri meydana geldi. İşte Fiat Egea ÖTV İndirimi Sonrası Ne Kadar Oldu detayları haberimizde...
13 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede açıklanan araçlardaki ÖTV indirim sonrası Fiat Egea ne kadar oldu en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Araç piyasasında artan fiyatlardan dolayı alım gücünün ciddi anlamda düşmesinin ardından harekete geçildi ve düzenleme ile en çok %80’e varan ÖTV indirimleri meydana geldi.
ÖTV dilimine giren araçların fiyatlarındaki düşüşler ardından hangi araç ne kadara satışa sunulacak, araç alma düşüncesinde olan herkes tarafından en merak edilenler arasında yer aldı.
Bugüne kadar olan ÖTV indirimlerinde %80 indirim alan araçlar yeni gelen düzenleme ile ortalama olarak %50’lik dilime girmiş durumda. Resmi gazetede yayına alınan karara göre motor silindir hacimleri 1600 cc üzerine çıkmayan araçlarda ÖTV matrah indirimleri 92 bin TL üzerine çıkmazsa %45, ÖTV matrahları 92 bin TL üzerinde olup 150 bin TL altında kalanlar için de %50 ÖTV indirimleri kaleme alındı. Yapılan düzenleme ile beraber araç fiyatlarında meydana gelen astronomik artışlar ardından %50’lik dilimde hiç araba olmaması öne sürülürken gelen düzenleme ile birçok araç yeniden %50’lik dilime alındı.
%45’lik dilime girenlerde neredeyse hiç değişme meydana gelmemesi vatandaşların ÖTV indirimi sonrası Fiat Egea ne kadar oldu diye araştırmalarının artmasına neden oldu. Sizler için 13 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayına alınan ÖTV indirim kararı ardından hangi araca ne kadar indirim geldi, Fiat Egea 2021 yeni güncel fiyatları ne kadar oldu gibi merak edilen tüm soruların yanıtlarını araştırdık. İşte, merak edilen Fiat Egea fiyat listesi ve donanımlar hakkında merak edilen tüm detaylar…
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14 Ağu 2021 - 11:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.