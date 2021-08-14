- 14 Ağu 2021 - 11:15 G: 14 Ağu 2021 - 11:24

Masterchef'te Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! Stüdyoda Hüngür Hüngür Ağladı... Yarışmacı Ali Çok Hassas Noktasına Dokundu!

Masterchef Türkiye 2021'nin dün ekranlara gelen bölümünde oldukça duygusal anlar yaşandı. Masterchef yarışmacılarından Ali, Somer Şef'in öyle bir hassas noktasına dokundu ki, Somer Şef gözyaşlarına hakim olamadı. Ağladığını gizleme amacıyla gülmeye çalışan Somer Şef'in gözleri kendini ele verdi.

Masterchef Türkiye 2021, gerek heyecan, gerek mutluluk, gerek hüzün ve gerek sevgi anlarıyla ekranlarda büyük bir hızla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışması olan Masterchef Türkiye 2021'de yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Dün ekranlara gelen bölümde Somer Şef'in duygu dolu anları; izleyenleri de duygulandırdı. 

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14 Ağu 2021 - 11:15 Ankara- Yaşam

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