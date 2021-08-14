Masterchef 2021 Yarışmacısı Hüseyin Stüdyoda Delirdi! Ruh Sağlığı Bozuldu... Tencereyi Önüne Aldı ve Yaptıklarıyla Herkesi Şoka Soktu!

Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hızla devam ederken, her geçen gün farklı bir olay gündeme geliyor. Bugünkü gündem konusu ise Masterchef 2021 yarışmacısı Hüseyin oldu. Stüdyoda resmen deliye bağlayan Hüseyin'in o anları herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Masterchef Türkiye 2021'de Hüseyin ne yaptı da; izleyenler "delirdi" yorumu altına imza attı?

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>