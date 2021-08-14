Masterchef 2021 Yarışmacısı Hüseyin Stüdyoda Delirdi! Ruh Sağlığı Bozuldu... Tencereyi Önüne Aldı ve Yaptıklarıyla Herkesi Şoka Soktu!
Masterchef Türkiye 2021 yarışmacısı Hüseyin resmen stüdyoda delirdi. Hüseyin öyle hareketler sergiledi ki; Twitter'da Hüseyin ile ilgili olarak "resmen delirdi", "deliye bağladı", "yarışma ruh halini bozdu", "psikolojisi bozulmuş" tarzında yorumlar yapıldı.
Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hızla devam ederken, her geçen gün farklı bir olay gündeme geliyor. Bugünkü gündem konusu ise Masterchef 2021 yarışmacısı Hüseyin oldu. Stüdyoda resmen deliye bağlayan Hüseyin'in o anları herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Masterchef Türkiye 2021'de Hüseyin ne yaptı da; izleyenler "delirdi" yorumu altına imza attı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.