Ankara’da Ev ve İşyeri Almak İsteyen Kaçırmasın! Vakıfbank’tan 93 bin TL’ye Satılık 3+1 Daire! Vakıfbank’tan 68 Bin TL’ye Satılık İş Yeri!

Ankara’da ev almak isteyen kaçırmasın! Vakıfbank’tan müjdeli haber geldi. 93 bin TL’ye satılık 3+1 daire, 68 bin TL’ye satılık iş yeri fırsatı. Vakıfbank daire ve iş yeri için açık öneri yöntemi ile satışlarına devam ederken dairenin fiyatını 93 bin TL olarak açıkladı. Teklif vermek ve daireyi satın almak isteyen vatandaşlar şuan satışa sunulan fiyatının üzerine bin ekleyerek 94 bin TL gibi oldukça karlı bir alışveriş yapabilecekler. İş yeri içim de 1000 TL ekleme yaparak sadece 69 bin TL’ye işyeri sahibi olma fırsatları elde edilebilecek.

Daire ve iş yeri satışları için öneriler 3 gün boyunca devam edecek. Ankara’da ev almak isteyenler kaçırmasın diye gelen fırsat ile Vakıfbank’tan alımlar nasıl yapılacak sorusunu ön plana çıkardı. Vakıfbank Ankara’da hem iş yeri hem de 3+1 daire satışı için tüm özellikleri açıklamış, öneri vermek için en altta olan linke tıklama fırsatı sunmuştur.



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