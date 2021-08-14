- 14 Ağu 2021 - 16:54 G: 14 Ağu 2021 - 16:55

Survivor Semih Öztürk Kaza Yaptı? Survivor Semih Öztürk Habercilere Neden Saldırdı, Tehdit Etti? Survivor Semih Öztürk Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Survivor ile tüm Türkiye’nin tanımaya başladığı Semih Öztürk, yarışma boyunca agresif tavırları ve girdiği polemikler ile seyircinin hafızasına kazınmıştı. Ancak Semih Öztürk öyle bir talihsizlik yaşadı ki. İşte detaylar...

Survivor ile tüm Türkiye’nin tanımaya başladığı Semih Öztürk, yarışma boyunca agresif tavırları ve girdiği polemikler ile seyircinin hafızasına kazınmıştı. O tavırları Dominik Cumhuriyeti dışındaki hayatında da sürdüren Survivor Semih Öztürk kaza yaptı! Peki, Survivor Semih Öztürk habercilere neden saldırdı, tehdit etti? Survivor Semih Öztürk kimdir, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…




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14 Ağu 2021 - 16:54 - Magazin

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