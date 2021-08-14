Survivor Semih Öztürk Kaza Yaptı? Survivor Semih Öztürk Habercilere Neden Saldırdı, Tehdit Etti? Survivor Semih Öztürk Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?
Survivor ile tüm Türkiye’nin tanımaya başladığı Semih Öztürk, yarışma boyunca agresif tavırları ve girdiği polemikler ile seyircinin hafızasına kazınmıştı. Ancak Semih Öztürk öyle bir talihsizlik yaşadı ki. İşte detaylar...
Survivor ile tüm Türkiye’nin tanımaya başladığı Semih Öztürk, yarışma boyunca agresif tavırları ve girdiği polemikler ile seyircinin hafızasına kazınmıştı. O tavırları Dominik Cumhuriyeti dışındaki hayatında da sürdüren Survivor Semih Öztürk kaza yaptı! Peki, Survivor Semih Öztürk habercilere neden saldırdı, tehdit etti? Survivor Semih Öztürk kimdir, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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14 Ağu 2021 - 16:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.