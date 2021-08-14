PTT Bank 50 Bin İle 35 Bin Arası 80 Yaşa Kadar Kredi Veriyor! PTT Üzerinden Kredi Veren Bankalar Hangileri? PTT Üzerinden Kimler Kredi Alabilir? 

Vatandaşların giderek artan ihtiyaçlarına verdiği düşük faizli krediler ile PTT yetişiyor. Kredi çekerken ödeme kolaylığı arayan ve yaş sorunu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşların bir de PTT kredilerine göz atması gerekiyor. Çünkü PTT Bank 50 bin ile 35 bin arası 80 yaşa kadar kredi veriyor! Peki, PTT üzerinden kredi veren bankalar hangileri? PTT üzerinden kimler kredi alabilir? İşte, detaylar…







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