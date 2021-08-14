PTT Bank 50 Bin İle 35 Bin Arası 80 Yaşa Kadar Kredi Veriyor! PTT Üzerinden Kredi Veren Bankalar Hangileri? PTT Üzerinden Kimler Kredi Alabilir?
Vatandaşların giderek artan ihtiyaçlarına verdiği düşük faizli krediler ile PTT yetişiyor. Kredi çekerken ödeme kolaylığı arayan ve yaş sorunu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşların bir de PTT kredilerine göz atması gerekiyor. İşte detaylar...
Vatandaşların giderek artan ihtiyaçlarına verdiği düşük faizli krediler ile PTT yetişiyor. Kredi çekerken ödeme kolaylığı arayan ve yaş sorunu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşların bir de PTT kredilerine göz atması gerekiyor. Çünkü PTT Bank 50 bin ile 35 bin arası 80 yaşa kadar kredi veriyor! Peki, PTT üzerinden kredi veren bankalar hangileri? PTT üzerinden kimler kredi alabilir? İşte, detaylar…
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14 Ağu 2021 - 16:21 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.