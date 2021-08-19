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19 Ağu 2021 - 12:06

A101 Çıldırdı! Okul Malzemeleri Neredeyse Bedava... 26 Ağustos 2021 A101 Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı! İşte Bedava Gibi Okul Malzemeleri!

Covid-19'dan dolayı çok uzun süreden beri kapalı olan okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, okullar açılmadan önce kırtasiye ürünleri tek tek marketlere gelmeye başladı. Bu kapsamda tüm marketler hazırlık yaparken, A101, BİM ve Trendyol resmen çıldırıp, rest çekti! Oldukça uygun fiyatlarla çok ucuza okul malzemeleri yakında A101 ve BİM raflarında yer alacakken, Trendyol, şuanda aktif olarak satış yapmaya başladı.